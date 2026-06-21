Израиль останется на юге Ливана «столько, сколько потребуется», заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей страны. Об этом он сказал на мероприятии, посвящённом 50-летию гибели его брата, командира спецназа, погибшего при освобождении заложников в 1976 году. Слова Нетаньяху приводит The Times of Israel.

«Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля», — подчеркнул премьер.

Он также заявил, что Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие, несмотря на любые дипломатические договорённости. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряжённости на границе с Ливаном и переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован неспособностью Израиля покончить с «Хезболлой» и близок к тому, чтобы передать полномочия президенту Сирии для борьбы в южном Ливане, полагая, что тот сможет действовать более избирательно, используя наземные бои вместо разрушения зданий.