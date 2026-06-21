Трамп может поручить Сирии борьбу с «Хезболлой» в Ливане

Глава США Дональд Трамп склоняется к мысли подключить сирийские войска к борьбе против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом рассказал корреспондент Fox News Трей Ингст, ссылаясь на разговор с американским президентом.

«Как заявил мне президент, он разочарован тем, что Израиль не может покончить с «Хезболлой». Он сказал, что они ничего не могут сделать, не взрывая здания, и что он близок к тому, чтобы передать это Сирии. Он говорит о том, чтобы предоставить полномочия президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа действительно войти в южную часть Ливана и вести борьбу против «Хезболлы»», — сообщил он.

По словам журналиста, Трамп уверен, что аш-Шараа сумеет действовать против движения более избирательно. Глава Сирии, как считает американский лидер, способен решить задачу за счёт боёв на земле, а не разрушения зданий.

Ингст также отметил, что Трамп не скрывал недовольства тем, какими методами Израиль пытается справиться с «Хезболлой».

А ранее Трамп рассказывал о своём личном участии в урегулировании на Ближнем Востоке. По его словам, он позвонил руководству Израиля, чтобы склонить его к новому перемирию с Ливаном. Президент США также упомянул, что давно поддерживает хорошие отношения с премьером Биньямином Нетаньяху.