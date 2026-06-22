«Даже не думают помогать»: Трамп высказал Мелони всё, что думает о союзниках

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал итальянского премьера Джорджу Мелони за отсутствие поддержки в войне Соединённых Штатов против Ирана. Заявление республиканца появилось в соцсети Truth Social.

«Потратив триллионы долларов на НАТО, Италия и её премьер-министр даже не думают о том, чтобы вступать в конфликт с Исламской Республикой Иран и противостоять её весьма серьёзной ядерной угрозе,» — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что «США десятилетиями защищают Европу», но когда доходит до дела, ЕС не может ответить взаимностью.

Напомним, ранее между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони произошёл публичный конфликт, положив конец их прежним тесным отношениям. Начало противостоянию положило интервью республиканца итальянскому телеканалу La7, в котором он заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото на саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала это заявление «полностью сфабрикованным» и подчеркнула, что ни она, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляют.

В ответ Трамп в социальной сети Truth Social повторил свои обвинения, добавив, что популярность Мелони падает из-за её отказа предоставить США военную инфраструктуру для операций против Ирана, и теперь, после победы Америки, она хочет восстановить отношения, чтобы поднять свой рейтинг. Мелони парировала, заявив, что дружба с Трампом точно не пошла на пользу её популярности, и предложила президенту США сосредоточиться на своих собственных рейтингах. Разногласия, также вызванные позицией Мелони по иранскому конфликту и защитой ею Папы Римского Льва XIV от критики Трампа, привели к отмене визита главы МИД Италии в США и продемонстрировали серьёзный разлад между двумя лидерами.