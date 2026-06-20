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Регион
20 июня, 15:42

«Не твоё дело»: Мелони нахамила Трампу, обвинившему её в желании попиариться за его счёт

Мелони ответила на слова Трампа о рейтинге, якобы построенном на дружбе с ним

Джорджа Мелони и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Evan Vucci / АР

Джорджа Мелони и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Evan Vucci / АР

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американский президент Дональд Трамп много себе позволяет, комментируя её популярность и рейтинги. По словам чиновницы, лидер США не имеет права обвинять её в попытке пиариться на дружбе между политиками. Свою позицию она выразила в соцсети.

«Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, но от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае моя популярность — не твоё дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social.

«Нет уж, спасибо!» Трамп отказался от примирения с Мелони и обвинил её в меркантильности
«Нет уж, спасибо!» Трамп отказался от примирения с Мелони и обвинил её в меркантильности

Напомним, конфликт между Трампом и Мелони набирает обороты. Сначала американский президент критиковал её за поддержку папы римского, выступавшего против войны с Ираном. Затем глава Белого дома сделал неожиданное признание о закулисье саммита G7 во Франции. По его словам, Мелони сама подошла к нему на мероприятии и начала умолять о совместном фото, чтобы якобы поднять этим свой рейтинг и популярность. Трамп также припомнил ей, что Италия не пустила американские самолёты на базы на территории своей страны, когда Вашингтон бомбил Иран. По мнению лидера Штатов, Мелони смалодушничала. В ответ итальянская чиновница пришла в ярость и обвинила Трампа во лжи.

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Татьяна Миссуми
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