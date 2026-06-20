«Не твоё дело»: Мелони нахамила Трампу, обвинившему её в желании попиариться за его счёт

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американский президент Дональд Трамп много себе позволяет, комментируя её популярность и рейтинги. По словам чиновницы, лидер США не имеет права обвинять её в попытке пиариться на дружбе между политиками. Свою позицию она выразила в соцсети.

«Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, но от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае моя популярность — не твоё дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social.