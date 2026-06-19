Трамп заявил, что Мелони умоляла его о совместном фото на G7. Премьер обиделась

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони буквально «умоляла» его сфотографироваться с ней во время саммита G7 во Франции. По его словам, встреча с итальянским премьером проходила в неформальной обстановке и сопровождалась её настойчивым желанием сделать совместное фото.

«Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало её жаль», — заявил Трамп в телефонной беседе с журналистом итальянского телеканала La7.

Мелони пзадела самоуверенность Трампа. Она категорически отвергла в соцсети, что упрашивала американского лидера о совместном фото. По её словам, хощяин Белого дома перегнул палку подобными утверждениями и публично унизил её. «Ни я, ни Италия никогда ни о чём не умоляем», — резюмировала Мелони.

Это не первый конфликт «парочки». Ранее Трамп раскритиковал Мелони после того, как она вступилась за папу римского. Понтифик позволи себе осудить Вашингтон за войну с Ираном, вызвав гнев американского президента. Мелони поддержала Ватикан, напомнив Трампу, что речь идёт о необходимости установить мир.