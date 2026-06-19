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Регион
19 июня, 12:11

Трамп заявил, что Мелони умоляла его о совместном фото на G7. Премьер обиделась

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони буквально «умоляла» его сфотографироваться с ней во время саммита G7 во Франции. По его словам, встреча с итальянским премьером проходила в неформальной обстановке и сопровождалась её настойчивым желанием сделать совместное фото.

«Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало её жаль», заявил Трамп в телефонной беседе с журналистом итальянского телеканала La7.

Мелони пзадела самоуверенность Трампа. Она категорически отвергла в соцсети, что упрашивала американского лидера о совместном фото. По её словам, хощяин Белого дома перегнул палку подобными утверждениями и публично унизил её. «Ни я, ни Италия никогда ни о чём не умоляем», — резюмировала Мелони.

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Это не первый конфликт «парочки». Ранее Трамп раскритиковал Мелони после того, как она вступилась за папу римского. Понтифик позволи себе осудить Вашингтон за войну с Ираном, вызвав гнев американского президента. Мелони поддержала Ватикан, напомнив Трампу, что речь идёт о необходимости установить мир.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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