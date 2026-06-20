«Нет уж, спасибо!» Трамп отказался от примирения с Мелони и обвинил её в меркантильности

Президент США Дональд Трамп на фоне скандала с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что не даст ей поднять рейтинги за счёт реабилитации отношений с Вашингтоном. Причиной такого положения дел стал отказ Рима предоставить взлётно-посадочные полосы для американских военных во время конфликта с Ираном, написал глава Белого дома в посте в Truth Social.

«Её популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала США, стране, которая искренне любит и защищает Италию, в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия», — написал Трамп.

Особое негодование хозяина Белого дома вызвало то, что Рим пошёл на такой шаг вопреки многомиллиардным вливаниям Пентагона в итальянскую оборону. Он напомнил, что аналогичным образом повели себя и другие члены НАТО.

Теперь же, после военной победы над Ираном, Мелони, по мнению Трампа, стремится восстановить дружеские контакты, чтобы поправить свои внутриполитические позиции. Ответ американского лидера был категоричен: «Нет уж, спасибо!»

Заодно президент вновь вернулся к теме совместного фотографирования. Он опять заявил, что на саммите G7 во Франции итальянский политик настойчиво просила его о снимке.