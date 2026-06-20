«Нет уж, спасибо!» Трамп отказался от примирения с Мелони и обвинил её в меркантильности
Трамп: У Мелони не получится снова подружиться с США для поднятия рейтингов
Дональд Трамп и Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на фоне скандала с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что не даст ей поднять рейтинги за счёт реабилитации отношений с Вашингтоном. Причиной такого положения дел стал отказ Рима предоставить взлётно-посадочные полосы для американских военных во время конфликта с Ираном, написал глава Белого дома в посте в Truth Social.
«Её популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала США, стране, которая искренне любит и защищает Италию, в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия», — написал Трамп.
Особое негодование хозяина Белого дома вызвало то, что Рим пошёл на такой шаг вопреки многомиллиардным вливаниям Пентагона в итальянскую оборону. Он напомнил, что аналогичным образом повели себя и другие члены НАТО.
Теперь же, после военной победы над Ираном, Мелони, по мнению Трампа, стремится восстановить дружеские контакты, чтобы поправить свои внутриполитические позиции. Ответ американского лидера был категоричен: «Нет уж, спасибо!»
Заодно президент вновь вернулся к теме совместного фотографирования. Он опять заявил, что на саммите G7 во Франции итальянский политик настойчиво просила его о снимке.
Ранее американский лидер уже рассказывал итальянской прессе свою версию общения с Джорджей Мелони на полях саммита G7 во Франции. По его словам, премьер буквально умоляла его о совместном снимке, а сам разговор с ним уже считала за честь. Эти высказывания спровоцировали дипломатический скандал: глава МИД Италии Антонио Таяни отменил запланированный на 21–22 июня визит в США, назвав причиной оскорбительный тон в адрес руководителя правительства. Кроме того, Трамп критиковал Мелони за поддержку папы римского, выступавшего против войны с Ираном.
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