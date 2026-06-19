«Я» надо ставить после Италии: Захарова указала на двойные стандарты в отповеди Мелони Трампу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ответ премьер-министра Италии Джорджии Мелони на грубые слова главы США Дональда Трампа. Своё мнение об этой ситуации дипломат опубликовала в телеграм-канале.

«Мелони Трампу: «Я и Италия никогда никого не умоляем. Мы не просим милостыню». Так было при Берлускони, который реально «сделал Италию снова великой». Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить «я» после «Италии», а не «до», — написала она.

Дипломат обратила внимание на риторический вопрос Мелони о том, почему Трамп не уважает союзников. Ответ, как отметила Захарова, прост: США действовали так всегда, просто раньше это немного скрывали. Она также процитировала премьера Бельгии Барта Де Вевера, заявившего, что Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом.

Самым надёжным союзником итальянского премьера, подчеркнула Захарова, остаются её народ, история и культура. Отдельно дипломат отметила двойные стандарты и разницу в скорости реакции: после слов российского журналиста посла РФ вызвали в МИД Италии молниеносно, а с реакцией на выпады Трампа возникла задержка.

Напомним, Дональд Трамп в беседе с журналистом итальянского канала La7 рассказал свою версию общения с Джорджей Мелони на полях саммита G7 во Франции. Американский лидер утверждал, что глава итальянского правительства чуть ли молила его о совместном снимке. Трамп также предположил, что собеседница осталась довольна уже тем, что он вообще с ней заговорил.