Глава МИД Италии отменил визит в США из-за оскорблений Трампа в адрес Мелони

«Серьёзные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в Соединённые Штаты, запланированный на 21 и 22 июня», — написал Таяни в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони буквально «умоляла» его сфотографироваться с ней во время саммита G7 во Франции. По его словам, встреча с итальянским премьером проходила в неформальной обстановке и сопровождалась её настойчивым желанием сделать совместное фото. Трамп в телефонной беседе с журналистом итальянского телеканала La7 сказал, что она, вероятно, рада, что он с ней поговорил.