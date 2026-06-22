Пресс-пул Вэнс заявил, что переговоры США и Ирана в Швейцарии продолжатся

Четырёхсторонние переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана в швейцарском Бюргенштоке продолжатся в ночь на 22 июня. Об этом заявило американское должностное лицо журналистам пресс-пула вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американская делегация ожидает, что консультации будут идти в течение ночи. По данным пресс-пула Вэнса, иранская сторона остаётся на месте, несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможном прекращении участия Тегерана.

«Переговоры всё ещё идут, и мы ожидаем, что они продолжатся в течение ночи», — сообщил американский чиновник журналистам.

Он также заявил, что сообщения об уходе иранской делегации не соответствуют действительности.

Дипломат добавил, что стороны обсудили сигналы Ирана по Ормузскому проливу. По его словам, участники консультаций говорили о механизмах предотвращения конфликтов, которые должны обеспечить свободное судоходство через пролив. На переговорах также затронули вопрос соблюдения прекращения огня на юге Ливана. Американская сторона считает прошедшие консультации отправной точкой для дальнейшей работы технических групп.

Напомним, что делегацию США в Швейцарии возглавляет Вэнс, а Ирана — глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее СМИ сообщали, что иранская делегация решила не продолжать четырёхсторонние консультации в швейцарском Бюргенштоке после заявлений президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома накануне угрожал «разнести» Иран в случае продолжения блокады Ормузского пролива и военной деятельности «Хезболлы».