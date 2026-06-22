Тишина в Бюргенштоке: Встреча США и Ирана 22 июня сорвана после ухода делегации Тегерана

Иранская делегация приняла решение не продолжать четырёхсторонние консультации в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Причиной демарша стали заявления президента США Дональда Трампа. Именно после них представители Тегерана отказались от дальнейшего участия во встрече.

Стороны продолжили обмен сообщениями через посредников — Катар и Пакистан, однако результата это пока не принесло. На самих переговорах иранская делегация призвала ускорить разблокировку замороженных активов и выдачу разрешений на экспорт нефти.

Также было подчёркнуто, что обсуждение ядерной программы напрямую зависит от соблюдения подписанного меморандума. Кроме того, иранская сторона выразила протест против нарушения Соединёнными Штатами обязательств в рамках этого соглашения.

Срыв политического этапа повлёк за собой и отмену технических консультаций. Источник ТАСС подтвердил, что 22 июня продолжения диалога на более низком дипломатическом уровне не ожидается.

«Политические переговоры прекращены, поэтому технических консультаций в Швейцарии, как планировалось изначально, теперь не будет», — уточнил собеседник агентства. До появления угроз Трампа в социальных сетях предполагалось, что после встреч 21 июня участники продолжат обмен мнениями и на следующий день.

Первый раунд технических переговоров между делегациями США и Ирана прошел 21 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Посредниками выступили Катар и Пакистан. Главная цель встречи — запуск меморандума о взаимопонимании, предполагающего прекращение огня на всех участках, включая Ливан, и разблокировку Ормузского пролива.

Иран представляли глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, США — вице-президент Джей Ди Вэнс. Переговоры осложнялись жесткой риторикой Дональда Трампа и эскалацией между Израилем и «Хезболлой». Сообщалось, что стороны договорились создать рабочие группы, которым поручено за два месяца подготовить итоговый текст мирного договора.