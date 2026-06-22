Аракчи сообщил о снятии санкций США на экспорт нефти Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт нефти и нефтехимической продукции страны. Об этом министр сообщил в социальной сети X после переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии.

По словам дипломата, прогресс был достигнут благодаря посредническим усилиям Катара и Пакистана. Аракчи также заявил, что стороны продвинулись в вопросе прекращения войны в Ливане.

Кроме того, по его словам, снята блокада и разморожена часть иранских активов. Также, как утверждает глава внешнеполитического ведомства, был запущен план реконструкции и развития республики.

Напомним, 21 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялся первый раунд технических переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Стороны обсудили реализацию ранее подписанного меморандума, включая вопросы ядерной программы, разблокировки активов и прекращения огня в Ливане, при этом Вэнс заявил о «значительном прогрессе». При этом переговоры проходили напряжённо. СМИ сообщали, что иранская делегация в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа временно покинула встречу. Консультации технических групп продолжатся 22 июня.