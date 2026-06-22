«Угрозы — обычная игра»: Почему острая риторика не мешает переговорам США и Ирана

Иранская делегация и представители США провели первую ночь переговоров в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Пакистана и Катара. Стороны договорились создать надзорный комитет и технические группы по ключевым вопросам: боевые действия в Ливане, судоходство в Ормузском проливе, санкции и иранская ядерная программа.

Кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в беседе с «Ридусом» заявил, что острая риторика между США и Ираном не должна вводить в заблуждение. По его словам, за громкими заявлениями скрывается прагматизм — обе стороны уже демонстрировали способность договариваться, несмотря на жёсткие ультиматумы.

«Переговоры идут достаточно успешно. Несмотря на остроту риторики с обеих сторон, её не стоит сильно бояться. Ещё в двадцатых числах марта, когда активная фаза военной операции США в Иране фактически завершилась, представители Тегерана отвергали факт переговоров с Вашингтоном – только чтобы спустя два дня признать, что переговоры ведутся», — отметил специалист.

Торопов также отметил, что роль Пакистана и Катара как посредников была велика на начальном этапе — обе страны заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке. Однако по мере того, как США и Иран демонстрируют договороспособность, участие посредников постепенно снижается.

Ранее сообщалось, что по итогам первого раунда переговоров США и Ирана в Швейцарии с участием Катара и Пакистана стороны договорились о создании комитета высокого уровня, дорожной карте для финального соглашения и прямой линии связи. Технические группы продолжат консультации в Бюргенштоке до конца недели, также согласована рабочая группа для урегулирования конфликтов, включая прекращение огня в Ливане.