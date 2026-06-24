«Будто реалити-шоу»: Мелони не хочет рвать с американцами из-за выпадов Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отношения между Римом и Вашингтоном остаются прочными, несмотря на недавнюю публичную ссору с президентом США Дональдом Трампом. Об этом лидер правительства республики заявила, комментируя дискуссии с американским лидером.

«Это сотрудничество настолько давнее и прочное, что оно не отменяется и не пересматривается из-за дискуссий в соцсетях. США, Италия или любая другая европейская страна — эти отношения существуют независимо от того, кто в данный момент у власти. Мы должны вернуть внешней политике ту глубину, которая ей свойственна, потому что иногда мы говорим о ней так, будто это какое-то реалити-шоу. Я говорю это в связи с мемами, которые вижу, но внешняя политика — вещь гораздо более сложная», — сказала Мелони.

Премьер подчеркнула, что внешняя политика Италии останется прежней — такой же, как и последние 80 лет. Она отметила важность сохранения прочных связей между США и Европой, назвав это основой огромной силы, независимо от того, кто находится у власти.

Напомним, конфликт между Трампом и Мелони набирает обороты. Сначала американский президент критиковал её за поддержку папы римского, выступавшего против войны с Ираном. Трамп заявил, что на саммите во Франции Мелони умоляла его сфотографироваться вместе ради собственного рейтинга. Он также упрекнул её в трусости за отказ предоставить базы для ударов по Ирану. В ответ итальянский премьер пришла в ярость и назвала его слова ложью.