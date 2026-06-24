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24 июня, 14:21

Медведев: Дух единства НАТО улетучивается в реальном бою

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дух североатлантического единства быстро улетучивается, когда дело доходит до реального боя. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

«Когда дело доходит до реального боя, дух североатлантического единства очень быстро улетучивается. А потом президент США обижается, что ему не помогли», — сказал Медведев.

Он отметил, что ситуация после ударов по Ирану и блокады Ормузского пролива наглядно показала, насколько быстро меняется позиция союзников Вашингтона при прямом военном столкновении. Медведев также подчеркнул, что отношение западных стран к России или Ирану не имеет значения для Москвы, однако провокационные действия Запада радикально наращивают угрозу глобальной войны.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры стремятся к прекращению огня не ради мира, а для спасения киевского режима и размещения иностранных войск, чтобы сохранить плацдарм против России. По его оценке, Евросоюз вложил огромные средства в Украину и оборону, но готовность к противостоянию с Россией откладывается до 2030 года. Материал для Politico Europe так и не вышел.

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Александра Мышляева
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