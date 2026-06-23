Заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что никаких правил в отношении Киева больше нет, говорят о возможности новых ударов по украинским центрам принятия решений. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Он даёт понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.

По словам Меркуриса, речь идёт не о намёках, а о прямом сигнале.

Владимир Зеленский знает об этом, уверен аналитик. Поэтому киевский главарь всё больше нервничает и угрожает ударами по России.

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что с учётом массированных террористических атак ВСУ на города РФ, никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. Политик также счёл устаревшими ряд международных норм, включая Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны.