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Регион
30 июня, 13:57

В ГД объяснили, почему Турция не сможет перепродать российские С-400 третьим странам

Депутат Журавлёв: Турция не может продать купленные у России С-400 Южной Корее

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Турция не сможет перепродать российские ЗРК С-400 третьим странам, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, в военных контрактах обычно отдельно прописывается запрет на передачу или перепродажу закупленного оружия другим государствам.

Такой принцип нужен для контроля за оборотом вооружений и предотвращения их попадания к криминальным структурам. Кроме того, для Турции вопрос с С-400 имеет политическое значение, поскольку в своё время она сделала выбор в пользу российских систем, которые остаются одними из лучших в мире.

«США продолжают давить до сих пор, утверждая, что покупать военную технику одновременно и в России, и в Соединённых Штатах невозможно, мол, могут расползтись по миру секретные технологии. Пока убедить Анкару Вашингтону не удавалось...» — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

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Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте предстоящий саммит альянса в Анкаре. В ходе встречи политик не исключил возможность одобрить военные поставки в Турцию, включая истребители F-35.

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Борис Эльфанд
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