В ГД объяснили, почему Турция не сможет перепродать российские С-400 третьим странам

Турция не сможет перепродать российские ЗРК С-400 третьим странам, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, в военных контрактах обычно отдельно прописывается запрет на передачу или перепродажу закупленного оружия другим государствам.

Такой принцип нужен для контроля за оборотом вооружений и предотвращения их попадания к криминальным структурам. Кроме того, для Турции вопрос с С-400 имеет политическое значение, поскольку в своё время она сделала выбор в пользу российских систем, которые остаются одними из лучших в мире.

«США продолжают давить до сих пор, утверждая, что покупать военную технику одновременно и в России, и в Соединённых Штатах невозможно, мол, могут расползтись по миру секретные технологии. Пока убедить Анкару Вашингтону не удавалось...» — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте предстоящий саммит альянса в Анкаре. В ходе встречи политик не исключил возможность одобрить военные поставки в Турцию, включая истребители F-35.