Глава МИД Италии: Рим больше не будет реагировать на нападки Трампа на Мелони

Италия больше не намерена реагировать на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни.

По его словам, такое решение было принято на уровне правительства, чтобы не усугублять разногласия между союзниками.

«Мы, и когда я говорю «мы», я имею в виду решение, принятое совместно на правительственном уровне, решили больше не реагировать на подобные ремарки, чтобы не разжигать споры среди наших союзников», — сказал Таяни.

Министр отметил, что международная политика важнее личных разногласий между отдельными лидерами. По его словам, Италия продолжит считать США стратегическим партнёром для Рима и Европы, несмотря на все выходки Трампа.