Глава МИД Италии: Рим больше не будет реагировать на нападки Трампа на Мелони
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Италия больше не намерена реагировать на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни.
По его словам, такое решение было принято на уровне правительства, чтобы не усугублять разногласия между союзниками.
«Мы, и когда я говорю «мы», я имею в виду решение, принятое совместно на правительственном уровне, решили больше не реагировать на подобные ремарки, чтобы не разжигать споры среди наших союзников», — сказал Таяни.
Министр отметил, что международная политика важнее личных разногласий между отдельными лидерами. По его словам, Италия продолжит считать США стратегическим партнёром для Рима и Европы, несмотря на все выходки Трампа.
Напряжённость между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони усилилась после серии публичных выпадов американского лидера в адрес итальянского премьера. Президент США критиковал её из-за позиции по заявлению Папы Римского, выступавшего против военного конфликта с Ираном. Позже он сказал, что глава итальянского правительства скакала вокруг него ради совместно фото. Мелони отреагировала на это сдержанно, отметив, что Италия не станет менять свою политику в отношении Штатов из-за одних лишь выходок главы Белого дома.
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