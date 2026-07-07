Глава МО Бельгии призвал Трампа оставить «альфу» и «королеву» Мелони в покое

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал президента США Дональда Трампа прекратить нападки на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Соответствующее заявление он сделал в интервью Politico.

По мнению Франкена, Европа ещё как минимум десять лет нуждается в защите со стороны Америки, поэтому европейским лидерам следует проявлять осторожность в общении с Трампом. Однако, как подчёркивает издание, существуют пределы.

«Не трогайте Мелони. Она — королева правоцентристского движения в Европе. Она — альфа. Оставьте её в покое», — сказал Франкен.

Оба лидера примут участие в саммите НАТО в Анкаре. 7–8 июля в Анкаре впервые за последние 22 года состоится саммит, который, как ожидается, может стать переломным моментом для всего альянса. В столицу Турции для участия в этом значимом событии съедутся лидеры всех 32 стран-участниц Североатлантического договора.

Ранее Мелони была активной сторонницей Трампа и единственной из европейских лидеров на его инаугурации в 2025 году, но позже раскритиковала его за высказывания о Папе Римском, на что Трамп ответил, назвав её недостаточно мужественной и заявив, что она умоляла его о фото на G7. Конфликт обострился после того, как Трамп опубликовал провокационный пост с фотографией, где Мелони смотрит на него снизу вверх.