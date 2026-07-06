Трамп обострил конфликт с Мелони, показав провокационное фото

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый провокационный пост в соцсетях, ещё сильнее обострив конфликт с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Запись на его странице в Truth Social сопровождается фотографией, на которой итальянский лидер смотрит на президента США снизу вверх.

Трамп и Мелони. Фото © TruthSocial

«Требуется судебный запрет», — гласит комментарий Трампа.

Публикация появилась на фоне противостояния двух лидеров в преддверии саммита НАТО в Турции. В последние недели Мелони критиковала Трампа за «бессмысленные» и «постоянные, ничем не спровоцированные нападки» в её адрес.

«У меня не было никакой реакции [на этот пост], главное — поддерживать отношения с таким ключевым союзником, как США. Люди приходят и уходят, но отношения остаются», — попытался преуменьшить значение скандала министр обороны Италии Гвидо Крозето в эфире Sky TV.

Оппозиция отреагировала резче: «Трамп — презренный, дешёвый хулиган», — написал лидер партии «Ационе» Карло Календа, выразив поддержку Мелони.

Ранее Мелони была одной из активных сторонниц Трампа и единственным европейским лидером на его инаугурации в 2025 году. Однако в этом году она раскритиковала его за резкие высказывания в адрес Папы Римского в связи с осуждением конфликта с Ираном. В ответ американский президент назвал Мелони недостаточно мужественной, а в прошлом месяце заявил, что на саммите G7 она «умоляла» его сфотографироваться с ней.