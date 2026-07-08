ПВО России сбила за сутки 903 беспилотника ВСУ и 8 авиабомб

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 903 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и восемь управляемых авиационных бомб. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ от 8 июля.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, 177 206 беспилотников, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 070 танков и других боевых бронированных машин, 1 755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 683 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 65 935 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Воронежской области силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников. Дроны уничтожили в нескольких районах и городских округах региона. Пострадавших нет, но на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.