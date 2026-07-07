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Регион
7 июля, 09:55

Песков: ВС РФ продолжают освобождение российских регионов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Вооружённые силы России продолжают освобождение российских регионов, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.

«Пока что продолжается освобождение российских регионов — освобождением ДНР», — сказал он.

Сводка от 7 июля: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ и наёмникам
Сводка от 7 июля: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ и наёмникам

Ранее Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».

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Александра Мышляева
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