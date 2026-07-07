Песков: ВС РФ продолжают освобождение российских регионов
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Вооружённые силы России продолжают освобождение российских регионов, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.
«Пока что продолжается освобождение российских регионов — освобождением ДНР», — сказал он.
Ранее Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».
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