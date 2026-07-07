Вооружённые силы России продолжают освобождение российских регионов, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.

«Пока что продолжается освобождение российских регионов — освобождением ДНР», — сказал он.

Ранее Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».