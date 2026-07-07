ВС России освободили Петро-Ивановку в Харьковской области
Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Минобороны. Село взяли бойцы группировки войск «Север».
«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области», — говорится в сообщении.
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