Новости СВО 7 июля: Штурм Николаевки и бои у Бачевска, разгром 103-й бригады ТрО на Сумщине, урановый ад в Вишнёвом и обещание мира Трампом Оглавление Сумская область 7 июля: ликвидация львовской Теробороны ДНР 7 июля: штурм Николаевки Карта СВО на 7 июля 2026 года Россия и Украина приближаются к миру: Трамп готов закончить конфликт Уничтожен склад с урановыми снарядами ВС РФ продвигаются на севере ДНР, наступление у границы Курской области, в Вишнёвом разбит склад с боеприпасами с ураном-283, Трампу предложили мир на основе договорённостей в Анкоридже — в материале Life.ru. 6 июля, 21:07 Армия России штурмует города на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 7 июля: ликвидация львовской Теробороны

Армия России продолжает расширять буферную зону на границе с Курской областью. Бойцы группировки «Север» ведут бои в Бачевске и селе Уланово. Эти населённые пункты находятся вблизи территории России. Также живая сила и техника противника уничтожается у села Будки.

— Важно отметить, что обстановка на этом участке фронта меняется не так динамично, как на соседних, однако многочисленные некрологи айдаровцев и солдат львовской 103-й ОБр ТерО говорят об эффективной боевой работе наших военнослужащих, которые ежедневно уничтожают живую силу и технику противника на границе с Курской областью, — отметили в группировке «Север».

Реактивная артиллерия ударила по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Кроме того, идёт наступление в Писаревке, сёлах Марьино, Новая Сечь и посёлке Хотень.

За сутки ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военнослужащих, бронемашину «Козак», миномёт, пикапы, грузовики, БПЛА и НРТК.

ДНР 7 июля: штурм Николаевки

После освобождения Константиновки подразделения ВС РФ заняли Алексеево-Дружковку. Одновременно с этим группировка «Запад» завершает освобождение Красного Лимана. Этот город находится в 15 километрах от Славянска. Военный корреспондент Тимофей Ермаков рассказал о боях в Стародубовке и на восточных окраинах Николаевки.

— Там наши войска после освобождения Пискуновки и Рай-Александровки, по сути, приступили к первой стадии Николаевской освободительной операции, — сообщил Ермаков.

Карта СВО на 7 июля 2026 года

Карта СВО на 7 июля 2026 года. ВС РФ расширяют зону контроля в приграничье Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Россия и Украина приближаются к миру: Трамп готов закончить конфликт

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин готов завершить боевые действия на Украине.

— Мы приближаемся к завершению конфликта больше, чем люди думают. Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я скажу это очень уверенно, — заявил Трамп.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на слова Трампа дал понять, что у США есть план окончания вооружённого конфликта.

— Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть, — сказал Рябков.

Уничтожен склад с урановыми снарядами

Армия России в ходе массированного удара по объектам Украины уничтожила склад со снарядами, в которых находится сердечник с обеднённым ураном. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Место хранения вооружения находилось в городе Вишнёвое, который от Киева отделяет только объездная дорога.

— Я не знаю, какая сволочь разместила его в предместье Киева, — заявил Мосийчук*.

Подобных ударов, вероятно, станет больше. Министерство обороны Российской Федерации предупредило, что будет наращивать количество атак.

— Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооружённых сил Российской Федерации по территории Украины, — заявили в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что склад с урановыми снарядами находился вблизи жилых домов. Владимир Зеленский признал, что была вторичная детонация. Теперь он ждёт доклада от СБУ и разведки о том, что произошло в Вишнёвом.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 6 июля.

Авторы Даниил Черных