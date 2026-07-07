Российские удары возмездия резко скорректировали переговорные позиции Украины накануне саммита НАТО в Анкаре. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его наблюдениям, украинская сторона прибывает на встречу альянса, утрачивая былой импульс и проигрывая в конфликте. Христофору подчеркнул, что импульс Киева был «отнят российскими военными за последние пару дней».

Эксперт отметил, что интенсивные атаки стали неприятным сюрпризом для европейских политиков. Они рассчитывали обсуждать на форуме мнимые успехи ВСУ, однако планы пришлось пересматривать.

Журналист пояснил, что в Киеве надеялись предоставить западным лидерам и президенту США Дональду Трампу позитивную повестку. Теперь же, по его выражению, Армия России наносит поражение, «и с этим Киев уже ничего не сделает».

Фактическим фоном для таких заявлений стала серия ночных атак. В ночь на понедельник российские силы поразили шесть предприятий и один склад в Киеве и области. Удары также пришлись по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ранее, 2 июля, был нанесён ещё один массированный удар по военным объектам.

Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля в столице Турции. Белый дом уже подтвердил: на полях мероприятия Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским.