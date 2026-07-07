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Регион
6 июля, 23:43

Зеленский обвинил Европу в халатности после российского удара по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский обвинил страны Европы в халатности в вопросе разработок систем противовоздушной обороны и потребовал поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Об этом он заявил в интервью Financial Times после российского удара по Киеву.

Глава киевского режима отметил, что поставок систем Patriot никогда не будет достаточно для всех, поэтому Европа должна передавать технологии и промышленные возможности другим странам. Он также сообщил, что намерен потребовать от европейских лидеров увеличения поставок систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре. Других деталей относительно конкретных объёмов и видов вооружений Зеленский не привёл.

«Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении (В вопросе разработок систем ПВО. — Прим. Life.ru.). Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех», — возмутился Зеленский.

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Напомним, Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины 6 июля. В Минобороны РФ заявили об использовании высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников. По данным украинских источников, всего было выпущено 68 ракет и 351 беспилотник, из которых 363 цели якобы сбиты. Поражены объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, включая промышленные предприятия «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79» и ЧАО «Кузница на Рыбальском». Удар также пришёлся по Киевской ГЭС в Вышгороде.

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Антон Голыбин
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