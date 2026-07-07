Российские военные за минувшие сутки атаковали портовую инфраструктуру, объекты энергетики и логистические центры ВСУ. Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. В сводке уточняется, что поражение было нанесено в 144 районах.

Под огонь попали не только логистические узлы и энергетические сооружения. Целями также стали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и места базирования иностранных наёмников.

Также из сегодняшней сводки стало известно, что Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».