Сводка от 7 июля: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ и наёмникам
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военные за минувшие сутки атаковали портовую инфраструктуру, объекты энергетики и логистические центры ВСУ. Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. В сводке уточняется, что поражение было нанесено в 144 районах.
Под огонь попали не только логистические узлы и энергетические сооружения. Целями также стали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и места базирования иностранных наёмников.
Также из сегодняшней сводки стало известно, что Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».
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