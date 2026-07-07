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7 июля, 09:35

Сводка от 7 июля: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре ВСУ и наёмникам

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за минувшие сутки атаковали портовую инфраструктуру, объекты энергетики и логистические центры ВСУ. Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. В сводке уточняется, что поражение было нанесено в 144 районах.

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Под огонь попали не только логистические узлы и энергетические сооружения. Целями также стали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и места базирования иностранных наёмников.

Также из сегодняшней сводки стало известно, что Армия России освободила населённый пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Село взяли под контроль бойцы группировки ВС РФ «Север».

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Никита Никонов
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