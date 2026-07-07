Минобороны сообщило о крупнейшем за последнее время перехвате дронов ВСУ

Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 797 беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, помимо дронов были перехвачены 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в министерстве.

Также Минобороны привело обновленную статистику с начала специальной военной операции.

По информации ведомства, за все время уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 беспилотника, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, министерство заявило об уничтожении 1 754 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 672 артиллерийских орудий и минометов, а также 65 824 единиц специальной военной автомобильной техники.