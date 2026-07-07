Военный эксперт раскрыл, когда Армия России освободит Одессу и Николаев

Конфликт вокруг Украины всё заметнее уходит в «нефтегазовую фазу», заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, энергетическая инфраструктура стала одним из ключевых направлений атак для обеих сторон.

Киев пытается расширять зону ударов по российской нефтегазовой отрасли, а Москва отвечает атаками по объектам, связанным с топливным обеспечением ВСУ. На отдельных направлениях уже поражаются заправки, нефтебазы и элементы инфраструктуры, через которые топливо поступает украинским силам.

Для Киева это особенно болезненно, поскольку значительная часть НПЗ на Украине уже не работает, а топливо доставляют бензовозами из стран НАТО. При этом специалист не считает, что удары быстро подтолкнут противника к переговорам. Поэтому стратегической задачей ВС РФ остаётся дальнейшее продвижение, в том числе на южном направлении.

«После того как будет решена полностью Донецкая и Луганская проблема, Запорожская и Херсонская, я не сомневаюсь, что мало что нам помешает положить глаз на Одессу и Николаев, особенно на Одессу», — заключил собеседник «Царьграда».