26 мая, 08:46

Рвы и зубы дракона: Одесса готовится к круговой обороне

Киевские власти готовят Одессу к круговой обороне

Обложка © Telegram / Политика страны

Украинские власти начали готовить Одессу к круговой обороне. На подступах к городу появились противотанковые рвы, колючая проволока, зубы дракона и блиндажи, которые тянутся на десятки километров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Силы обороны юга страны подтвердили изданию информацию. Там добавили, что якобы цель состоит не в том, чтобы остановить наступление российских войск, а чтобы «показать русским готовность города» к любым сценариям. По мнению военного руководства Украины, Одесса сможет дать отпор ВС РФ.

Ранее в Волынской области на западе Украины жителей тоже начали готовить к «круговой обороне». Регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Владимир Зеленский не раз жаловался, что якобы боится наступления белорусских войск.

Татьяна Миссуми
