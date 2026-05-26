Рвы и зубы дракона: Одесса готовится к круговой обороне

Украинские власти начали готовить Одессу к круговой обороне. На подступах к городу появились противотанковые рвы, колючая проволока, зубы дракона и блиндажи, которые тянутся на десятки километров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Одессу готовят к круговой обороне. Видео © Telegram / Политика страны

Силы обороны юга страны подтвердили изданию информацию. Там добавили, что якобы цель состоит не в том, чтобы остановить наступление российских войск, а чтобы «показать русским готовность города» к любым сценариям. По мнению военного руководства Украины, Одесса сможет дать отпор ВС РФ.

Ранее в Волынской области на западе Украины жителей тоже начали готовить к «круговой обороне». Регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Владимир Зеленский не раз жаловался, что якобы боится наступления белорусских войск.