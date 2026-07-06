Военный эксперт обозначил главное направление боёв в зоне СВО в 2026 году

Главным направлением боёв в зоне СВО в 2026 году может стать линия Константиновка — Дружковка — Славянск — Краматорск, заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По его оценке, сейчас для ВС РФ ключевая задача — полностью зачистить Константиновку.

Эксперт подчеркнул, что в городе продолжаются завершающие бои, а подразделения ВСУ пытаются укрываться в подвалах и переодеваться в гражданскую одежду. Однако пути отхода для украинских сил уже отрезаны.

«Наша армия методично уничтожает остатки ВСУ в Константиновке. И следующая задача — это Дружковка. А после этого открывается простор на Славянск и на Краматорск», — отметил собеседник «Царьграда».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине сейчас разворачивается полноценная война. Специфика СВО изменилась, поскольку украинскую сторону поддерживают государства Запада.