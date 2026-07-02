На Украине нет недосягаемых для российских ударов точек, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда». Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев обсуждает с Парижем возможность получить лицензию на производство крылатых ракет SCALP.

По словам эксперта, маловероятно, что франко-британская компания, владеющая правами на производство Storm Shadow / SCALP, согласится передать такие технологии Украине. В этом случае возникнут серьёзные риски утечки информации. Кроме того, производство ракет станет потенциальной целью России.

«На территории Украины физически отсутствует точки, по которым мы не могли бы нанести гарантированный ракетный удар. И неважно, что именно их будет прикрывать. Вопрос просто в скорости её вскрытия», — цитирует специалиста kp.ru.

Напомним, киевский режим ведёт переговоры о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP. Это следует из заявления Министерства обороны Украины.