Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 14:15

«Гарантированный удар»: Позарившуюся на ракеты SCALP Украину спустили с небес на землю

Эксперт Клинцевич: На Украине нет недосягаемых для российских ударов точек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Украине нет недосягаемых для российских ударов точек, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда». Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев обсуждает с Парижем возможность получить лицензию на производство крылатых ракет SCALP.

В ГД объяснили, почему Турция не сможет перепродать российские С-400 третьим странам
В ГД объяснили, почему Турция не сможет перепродать российские С-400 третьим странам

По словам эксперта, маловероятно, что франко-британская компания, владеющая правами на производство Storm Shadow / SCALP, согласится передать такие технологии Украине. В этом случае возникнут серьёзные риски утечки информации. Кроме того, производство ракет станет потенциальной целью России.

«На территории Украины физически отсутствует точки, по которым мы не могли бы нанести гарантированный ракетный удар. И неважно, что именно их будет прикрывать. Вопрос просто в скорости её вскрытия», — цитирует специалиста kp.ru.

Скорость и скрытность: В России предложили два направления борьбы с дронами ВСУ
Скорость и скрытность: В России предложили два направления борьбы с дронами ВСУ

Напомним, киевский режим ведёт переговоры о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP. Это следует из заявления Министерства обороны Украины.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar