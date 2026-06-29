Киевский режим ведёт переговоры о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP. Это следует из заявления Министерства обороны Украины.

Как заявил глава военного ведомства Михаил Фёдоров, эта тема обсуждалась на встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эмманюэля Макрона во Франции. Однако говорить о конкретных результатах преждевременно.

«Там действительно есть прогресс, но пока говорить рано, потому что это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности, открытия производства и так далее, есть определённая бюрократия по этому поводу», — сказал Фёдоров.

SCALP (Storm Shadow) — это франко-британская авиационная крылатая ракета большой дальности (250–560 км) от MBDA, предназначенная для высокоточного уничтожения защищённых стационарных целей в тылу. Наводится по инерциальной системе с GPS-коррекцией и инфракрасной головкой самонаведения с распознаванием образов, что обеспечивает точность до нескольких метров. Оснащена тандемной проникающей боевой частью BROACH, маловысотным малозаметным профилем полёта и запускается с Rafale и Mirage 2000D.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО и киевский режим взяли курс на разработку оружия, способного массированно поражать российские авиабазы далеко за линией фронта. Дипломат указала на свежую информацию, опубликованную на официальных интернет-площадках структур альянса, включая его представительство на Украине. Там запущен очередной тендер на создание продвинутых систем вооружений, учитывающих боевой опыт киевского режима против России.