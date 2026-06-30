Скорость и скрытность: В России предложили два направления борьбы с дронами ВСУ

России нужно развивать более быстрые системы перехвата беспилотников и искать новые способы противодействия спутниковой разведке ВСУ, заявил политолог Алексей Чадаев. По его словам, большинство нынешних средств хорошо работают против винтомоторных дронов, которые летят примерно со скоростью 130–140 километров в час, однако для более сложных целей нужны другие решения.

«Надо разрабатывать высокоскоростные системы перехвата, способные бороться с быстрыми целями. Которых со временем будет больше», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Второй важной задачей эксперт назвал борьбу со спутниковой разведкой. Он отметил, что с орбиты хорошо видны российские вооружения и радиолокационные станции, из-за противник может выстраивать маршруты обхода таких районов. Полностью закрыть все направления невозможно, поэтому необходимо развивать пассивные средства обнаружения и целеуказания, которые сложнее выявить со спутника.

Тем временем Россия готова обернуть дроны Украины против её союзников. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв ранее заявил, что ВС РФ могут сбивать украинские дроны над странами НАТО при помощи РЭБ.