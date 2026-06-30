«Бессилие на фронте»: Почему Украина перешла к террору мирных граждан
Политолог Кривешко: Украина усилила террор дронами из-за бессилия на фронте
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Встреча с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля стала не просто церемонией, а политическим сигналом о смене ситуации на фронте, уверена член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко. По её словам, заявление президента РФ Владимира Путина о продвижении российских войск фиксирует уже сложившуюся реальность.
ВС РФ сохраняют инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ на этом фоне всё чаще делает ставку не на фронт, а на удары по гражданской инфраструктуре. Политолог связала атаки беспилотниками с попыткой Киева создать ощущение уязвимости и давления на российское общество.
«Однако фронтовая реальность такова, что эти усилия вынесены за скобки. Ими просто пытаются прикрыть собственное бессилие и неспособность сдержать наше продвижение», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.
Продвижение российских сил сопровождается зачисткой «серых зон». Отказ Киева от прежних договорённостей и поддержка западных сторонников эскалации привели конфликт к нынешней стадии. Дальнейшее развитие событий будет определяться на условиях Москвы, заключила политолог.
Ранее Владимир Путин провёл встречу с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства заявил о ключевой роли офицеров в успехе СВО. Кроме того, он заявил о готовности РФ адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы.
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