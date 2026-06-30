Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 08:33

«Бессилие на фронте»: Почему Украина перешла к террору мирных граждан

Политолог Кривешко: Украина усилила террор дронами из-за бессилия на фронте

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Встреча с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля стала не просто церемонией, а политическим сигналом о смене ситуации на фронте, уверена член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко. По её словам, заявление президента РФ Владимира Путина о продвижении российских войск фиксирует уже сложившуюся реальность.

ВС РФ сохраняют инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ на этом фоне всё чаще делает ставку не на фронт, а на удары по гражданской инфраструктуре. Политолог связала атаки беспилотниками с попыткой Киева создать ощущение уязвимости и давления на российское общество.

Путин объяснил, как фронт помогает быстро дорабатывать российское оружие
Путин объяснил, как фронт помогает быстро дорабатывать российское оружие

«Однако фронтовая реальность такова, что эти усилия вынесены за скобки. Ими просто пытаются прикрыть собственное бессилие и неспособность сдержать наше продвижение», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Продвижение российских сил сопровождается зачисткой «серых зон». Отказ Киева от прежних договорённостей и поддержка западных сторонников эскалации привели конфликт к нынешней стадии. Дальнейшее развитие событий будет определяться на условиях Москвы, заключила политолог.

«Решительно бороться»: Путин выступил перед выпускниками силовых вузов с важным наказом
«Решительно бороться»: Путин выступил перед выпускниками силовых вузов с важным наказом

Ранее Владимир Путин провёл встречу с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства заявил о ключевой роли офицеров в успехе СВО. Кроме того, он заявил о готовности РФ адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar