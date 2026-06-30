Встреча с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля стала не просто церемонией, а политическим сигналом о смене ситуации на фронте, уверена член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко. По её словам, заявление президента РФ Владимира Путина о продвижении российских войск фиксирует уже сложившуюся реальность.

ВС РФ сохраняют инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ на этом фоне всё чаще делает ставку не на фронт, а на удары по гражданской инфраструктуре. Политолог связала атаки беспилотниками с попыткой Киева создать ощущение уязвимости и давления на российское общество.

«Однако фронтовая реальность такова, что эти усилия вынесены за скобки. Ими просто пытаются прикрыть собственное бессилие и неспособность сдержать наше продвижение», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Продвижение российских сил сопровождается зачисткой «серых зон». Отказ Киева от прежних договорённостей и поддержка западных сторонников эскалации привели конфликт к нынешней стадии. Дальнейшее развитие событий будет определяться на условиях Москвы, заключила политолог.