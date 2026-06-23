Путин объяснил, как фронт помогает быстро дорабатывать российское оружие

Владимир Путин заявил, что в России налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Данные слова президента РФ прозвучали во время его встречи в Георгиевском зале Кремля с выпускниками, с отличием закончившими военные вузы.

По словам президента, такие каналы обратной связи позволяют быстро собирать данные об эффективности оружия и техники в боевых условиях. Глава государства отметил, что при доработке вооружений учитываются оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя.

Путин особо подчеркнул, что эта работа ведётся на собственной отечественной научно-технологической базе.

Ранее Владимир Путин заявил, что отечественная промышленность выпускает современные вооружения, прошедшие проверку в реальных боевых условиях. Президент отметил, что в отрасли созданы фундаментальные заделы, позволяющие расширить номенклатуру и географию поставок российской продукции военного назначения. Это, по его словам, укрепляет позиции страны как надёжного партнёра в сфере разработки и производства передовых вооружений.