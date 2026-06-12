Путин приказал быть на шаг впереди противника в производстве оружия
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Российское оружие должно не просто подстраиваться под действия противника, а быть на шаг впереди. Работа над этим уже идёт, промышленность старается, сказал президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
«Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником и была бы на шаг впереди», — заявил глава государства, говоря о дронах.
Путин заверил, что Министерство обороны и промышленность работают над этим, и работа будет продолжаться.
До этого Владимир Путин на встрече с участниками СВО назвал эффективной работу «народного ОПК» — умельцев, которые прямо на передовой собирают, дорабатывают и ремонтируют военную технику. Глава государства заверил, что такие «кулибины» получат прямую поддержку.
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