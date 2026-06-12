Путин назвал эффективной работу «народного ОПК» и пообещал «кулибиным» поддержку

Президент Владимир Путин назвал эффективной работу так называемого «народного ОПК» — умельцев, которые прямо на передовой собирают, дорабатывают и ремонтируют военную технику и оборудование. Об этом он сказал на встрече с участниками СВО.

Глава государства заверил, что такие российские «кулибины» получат прямую поддержку.

«И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идёт… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку», — сказал Путин.

Также президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО сообщил, что в стране ведётся работа над созданием тяжёлых дронов со спутниковым управлением.