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12 июня, 14:24

Путин назвал эффективной работу «народного ОПК» и пообещал «кулибиным» поддержку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин назвал эффективной работу так называемого «народного ОПК» — умельцев, которые прямо на передовой собирают, дорабатывают и ремонтируют военную технику и оборудование. Об этом он сказал на встрече с участниками СВО.

Глава государства заверил, что такие российские «кулибины» получат прямую поддержку.

«И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идёт… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку», — сказал Путин.

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Также президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО сообщил, что в стране ведётся работа над созданием тяжёлых дронов со спутниковым управлением.

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Наталья Афонина
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