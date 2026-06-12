Российский боец обратился к Путину в Кремле после приказа «Работайте, братья»

Российский военнослужащий, защищающий нашу страну в зоне спецоперации, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину во время его беседы с бойцами в Кремле. Он напомнил главе государства его обращение к солдатам на ПМЭФ, которое завершалось словами: «Работайте, братья».

Военный обратился к Путину. Видео © Life.ru

«На ваши слова, которые вы сказали во время ПМЭФ военнослужащим, хотел бы от всех нас сказать, что мы работаем и будем работать до полной победы над врагом. Все ваши задачи и цели будут выполнены в полном объёме», — заверил участник СВО.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к российским военным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства заявил, что вся страна следит за бойцами, гордится ими и рассчитывает на них. «Работайте, братья», — завершил свою речь Путин.