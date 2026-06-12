Не для них — для нас: Путин объяснил важность увековечивания имён героев России

Власти России займутся системной работой по сохранению памяти о героях. Соответствующее заявление президент РФ Владимир Путин сделал 12 июня на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле, после того как вместе с бойцами почтил минутой молчания Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего 5 июня в зоне спецоперации.

Глава государства назвал такие примеры нравственным фундаментом, необходимым для укрепления внутреннего состояния общества. По его словам, речь идёт о духовной силе, востребованной как сегодня, так и в будущем.

«И увековечивание таких имён, безусловно, является очень важной задачей. Так и будем делать», — подчеркнул президент.

Российский лидер уточнил, о чём именно идёт речь. Фамилии павших защитников должны появляться не только на мемориальных досках, но и в повседневной жизни: на табличках улиц, на зданиях школ, где они учились.

Путин добавил, что эта работа ведётся не ради самих погибших. Увековечение памяти необходимо ныне живущим гражданам и тем, кто придёт следом, — чтобы сохранить связь поколений и правильные ориентиры.

Также на встрече с участниками СВО в Кремле Владимир Путин указал, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом военном конфликте. Именно они, по словам президента, фиксируют окончательное решение боевой задачи. Глава государства также отметил, что лётчики, моряки и артиллеристы неизменно повторяют одну мысль: всё делается для помощи штурмовикам, чтобы те чувствовали себя увереннее и несли минимальные потери.