Путин: Штурмовики во все времена ставили точку в сражениях

Штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта, так происходит и сегодня. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

По словам президента, именно штурмовики в конечном счёте фиксируют решение боевой задачи.

Путин вспомнил, что ему говорят лётчики, моряки, артиллеристы и представители других военных профессий. «Вы и сами, наверное, знаете и слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль: мы делаем вот это, это, чтобы ребятам помочь, чтобы «штурмам» нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными», — заметил он.

Президент добавил, что каждый военнослужащий выполняет свою функцию и каждый делает это сегодня достойно. «Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами», — сказал он.

Глава государства напомнил об истории. Подобное положение дел сохранялось и в петровские времена, когда гренадеры сражались за Родину, и в суворовские, и в кутузовские времена. «Так было всегда, так происходит и сегодня», — заключил Путин.