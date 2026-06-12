«Важнейшая задача»: Путин отдельно выделил работу штурмовиков на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин отметил важность решаемой бойцами штурмовых подразделений задачи. Это заявление прозвучало в ходе встречи с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что хотел увидеться с ними именно в сегодняшний праздничный день. Он обратился к министру обороны и начальнику Генерального штаба с просьбой собрать представителей всех направлений.

«Попросил министра, начальника Генштаба сделать так, чтобы были, ну как суконным языком плаката говорят, представители всех направлений, всех подразделений со всех группировок. Надеюсь, так и получилось», — сказал президент.

Встреча прошла 12 июня. В ней приняли участие бойцы, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции.