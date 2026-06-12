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12 июня, 13:48

«Важнейшая задача»: Путин отдельно выделил работу штурмовиков на встрече в Кремле

Путин отметил важность задачи штурмовых подразделений

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин отметил важность решаемой бойцами штурмовых подразделений задачи. Это заявление прозвучало в ходе встречи с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что хотел увидеться с ними именно в сегодняшний праздничный день. Он обратился к министру обороны и начальнику Генерального штаба с просьбой собрать представителей всех направлений.

«Попросил министра, начальника Генштаба сделать так, чтобы были, ну как суконным языком плаката говорят, представители всех направлений, всех подразделений со всех группировок. Надеюсь, так и получилось», — сказал президент.

Встреча прошла 12 июня. В ней приняли участие бойцы, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле
Лично увидеть и сказать спасибо: Путин обратился к штурмовикам в Кремле

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Никита Никонов
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