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5 июня, 15:24

Путин обратился к российским военным со словами «Работайте, братья»

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин обратился к российским военным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства заявил, что вся страна следит за бойцами, гордится ими и рассчитывает на них.

«Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас, работайте, братья», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул поддержку военных со стороны общества и отдельно отметил их роль в текущей обстановке.

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Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках форума Путин также говорил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. По его словам, российская армия поставила под контроль более 2,4 тысячи квадратных километров. Президент России отметил, что наступление продолжается ежедневно. Речь, по его словам, идёт о 2440 квадратных километрах территории, которые перешли под контроль российских войск.

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Николь Вербер
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