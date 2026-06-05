Путин обратился к российским военным со словами «Работайте, братья»

Президент России Владимир Путин обратился к российским военным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства заявил, что вся страна следит за бойцами, гордится ими и рассчитывает на них.

«Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас, работайте, братья», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул поддержку военных со стороны общества и отдельно отметил их роль в текущей обстановке.

Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках форума Путин также говорил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. По его словам, российская армия поставила под контроль более 2,4 тысячи квадратных километров. Президент России отметил, что наступление продолжается ежедневно. Речь, по его словам, идёт о 2440 квадратных километрах территории, которые перешли под контроль российских войск.