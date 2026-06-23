Путин заявил о готовности РФ адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что российская сторона последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств. По его словам, достичь этого можно только через формирование многополярной системы международных отношений.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Он также отметил, что в соответствии с государственной программой вооружений ведётся последовательная модернизация ядерной триады.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. В соответствии с государственной программой вооружений, последовательно модернизируется ядерная триада», — заявил российский лидер.

Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.