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Регион
23 июня, 10:55

Путин заявил о готовности РФ адекватно и оперативно отвечать на любые угрозы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что российская сторона последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств. По его словам, достичь этого можно только через формирование многополярной системы международных отношений.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Он также отметил, что в соответствии с государственной программой вооружений ведётся последовательная модернизация ядерной триады.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. В соответствии с государственной программой вооружений, последовательно модернизируется ядерная триада», — заявил российский лидер.

Путин: Международная обстановка сегодня далека от стабильной
Путин: Международная обстановка сегодня далека от стабильной

Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.

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Наталья Демьянова
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