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23 июня, 11:11

«Решительно бороться»: Путин выступил перед выпускниками силовых вузов с важным наказом

Путин призвал решительно бороться с терроризмом и криминалом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бороться с преступностью и терроризмом в стране нужно решительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных и силовых вузов.

Глава РФ сказал о необходимости продолжать укреплять сложившиеся позитивные изменения, а также вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом, коррупцией и преступностью. Кроме того, он подчеркнул важность неукоснительного соблюдения законности, охраны общественного и конституционного порядка, а также защиты прав и законных интересов российских граждан.

Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. В число приглашённых на торжественное мероприятие вошли лучшие из лучших — выпускники ведомственных вузов, удостоенные дипломов с отличием за выдающиеся академические успехи.

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Ранее Путин потребовал от спецслужб и силовых структур усилить безопасность во всей образовательной и социальной сфере. Он поручил оперативно провести соответствующую работу и подчеркнул, что внешние вызовы носят временный характер.

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Вероника Бакумченко
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