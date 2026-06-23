«Решительно бороться»: Путин выступил перед выпускниками силовых вузов с важным наказом

Бороться с преступностью и терроризмом в стране нужно решительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных и силовых вузов.

Глава РФ сказал о необходимости продолжать укреплять сложившиеся позитивные изменения, а также вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом, коррупцией и преступностью. Кроме того, он подчеркнул важность неукоснительного соблюдения законности, охраны общественного и конституционного порядка, а также защиты прав и законных интересов российских граждан.

Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. В число приглашённых на торжественное мероприятие вошли лучшие из лучших — выпускники ведомственных вузов, удостоенные дипломов с отличием за выдающиеся академические успехи.

Ранее Путин потребовал от спецслужб и силовых структур усилить безопасность во всей образовательной и социальной сфере. Он поручил оперативно провести соответствующую работу и подчеркнул, что внешние вызовы носят временный характер.