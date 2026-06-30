«Взрываться внутри НАТО»: Россия готова обернуть дроны Украины против её союзников

Российские системы радиоэлектронной борьбы способны воздействовать на украинские беспилотники, которые летят в сторону России через страны Балтии, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, в Прибалтике недооценивают возможности систем РЭБ ВС РФ, которые могут сделать так, чтобы дроны ВСУ не покидали территорию стран НАТО.

«Вот и будут взрываться там, внутри, на территории стран НАТО, боеприпасы, которые направлены государством, страстно мечтающим попасть в Североатлантический альянс», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил в интервью «Газете.ru», что НАТО не применяет пятую статью устава альянса о коллективной обороне из-за украинских беспилотников, поскольку Киев выполняет для Запада «важнейшую антироссийскую миссию».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал случаи падения украинских беспилотников на территории республики. По его словам, Таллин не приветствует подобные инциденты, однако не считает их основанием для ограничений в отношении Киева.