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30 июня, 09:00

«Взрываться внутри НАТО»: Россия готова обернуть дроны Украины против её союзников

Депутат Журавлёв: Россия будет сбивать украинские дроны над странами НАТО

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Российские системы радиоэлектронной борьбы способны воздействовать на украинские беспилотники, которые летят в сторону России через страны Балтии, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, в Прибалтике недооценивают возможности систем РЭБ ВС РФ, которые могут сделать так, чтобы дроны ВСУ не покидали территорию стран НАТО.

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«Вот и будут взрываться там, внутри, на территории стран НАТО, боеприпасы, которые направлены государством, страстно мечтающим попасть в Североатлантический альянс», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил в интервью «Газете.ru», что НАТО не применяет пятую статью устава альянса о коллективной обороне из-за украинских беспилотников, поскольку Киев выполняет для Запада «важнейшую антироссийскую миссию».

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Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал случаи падения украинских беспилотников на территории республики. По его словам, Таллин не приветствует подобные инциденты, однако не считает их основанием для ограничений в отношении Киева.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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