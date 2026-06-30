В Госдуме назвали законной целью завод БПЛА Латвии и Украины на границе с РФ

Завод по производству беспилотников, который Латвия намерена построить совместно с Украиной на границе с Россией и Белоруссией, станет законной целью для российских вооружённых сил. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

По словам парламентария, любые производственные мощности, создаваемые для выпуска дронов, которые впоследствии могут использоваться для атак по российской территории, будут рассматриваться как легитимные цели. Он отметил, что страны Прибалтики, заявляющие о начале подобного производства, должны осознавать возможность уничтожения таких объектов. Беспилотники с этого завода могут применяться против мирных городов и объектов социальной инфраструктуры России, указал депутат.

«Если это произойдёт, то данное производство станет нашей законной целью, потому что беспилотники будут запускаться на нашу территорию, именно на мирные города, на объекты социальной инфраструктуры», — сказал Водолацкий.

Ранее латвийский премьер Андрис Кулбергс анонсировал планы по строительству совместного с Украиной предприятия по выпуску беспилотников в приграничном районе Латгалии. Помимо этого, Рига намерена усилить охрану рубежей, используя дроны-перехватчики — это должно снизить затраты на регулярные вылеты авиации при каждом появлении угрозы. Причиной для активизации дискуссий о безопасности границ стали регулярные залёты украинских беспилотников на территорию Латвии.