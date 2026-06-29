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29 июня, 11:07

В Госдуме заявили, что завод БПЛА в Латвии станет законной целью для Армии РФ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что совместный завод по производству беспилотников, который Латвия планирует строить с Украиной, попадёт под законные цели российских войск. По его словам, предприятие будет выпускать вооружение, применяемое против армии РФ.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» отметил, что объект ещё только предстоит возвести, но его предназначение уже делает его потенциальной мишенью. Громкие заявления Прибалтики, по его мнению, преследуют цель отвлечь внимание и силы России в сторону Калининградской области, где провокации не прекращаются.

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Ранее сообщалось, что Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией. По данным LSM, помимо создания производства, Рига планирует усилить защиту государственной границы, задействовав беспилотники-перехватчики для противодействия дронам.

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Дарья Нарыкова
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