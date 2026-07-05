Помощь Запада Киеву делает СВО настоящей войной, заявил Песков

На Украине сейчас разворачивается уже полноценная война, поскольку украинскую сторону поддерживают государства Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, то, что стартовало как специальная военная операция, теперь переросло в войну именно из-за участия западных стран в конфликте.

«Идёт война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — заявил он.

Он добавил, что западные партнёры Киева помогают ему наводить оружие на российские цели через собственные спутники и всю имеющуюся у них инфраструктуру. В таких обстоятельствах, подчеркнул пресс-секретарь, нужно понимать: киевский режим готов пойти на любые шаги.

А ранее в Министерстве обороны России предложили украинской стороне остановить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Пауза нужна для гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военных. От Киева ждали ответа по спецканалам до полудня.