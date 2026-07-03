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3 июля, 09:17

Посол Мирошник объявил о новой фазе «террористической войны Украины»

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объявил о новой фазе «террористической войны Украины». По его словам, Киев и европейские страны стремятся нормализовать террор против гражданских и военные преступления, нарушая международное гуманитарное право.

«Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права», — сказал он в ходе брифинга.

Мирошник также заявил, что Украина и её западные партнеры скрывают реальные потери ВСУ, несмотря на то, что Россия передала более 20 тысяч тел погибших украинских военных за год. Он считает, что главная вина западных чиновников заключается в сокрытии правды и попытке уберечь украинский режим от ответственности.

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Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год из-за позиции Италии, при этом союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год. США также выступили против формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы.

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Наталья Демьянова
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