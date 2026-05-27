Строительство укреплений вокруг Одессы — это не более чем способ отмывания денег, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, всерьёз оборонять город с учётом его географического положения вряд ли кто-то будет.

Со стороны Николаева стоят блокпосты и накопаны укрепления, но это стандартная процедура, не имеющая отношения к реальной обороне. Самые серьёзные фортификационные сооружения созданы на Донбассе, тогда как на остальных направлениях защита не отличается особой прочностью.

«Это просто отмывка денег, вот и всё», — уверен собеседник «Царьграда».

Напомним, украинские власти начали готовить Одессу к круговой обороне. На подступах к городу появились противотанковые рвы, колючая проволока, зубы дракона и блиндажи, которые тянутся на десятки километров.